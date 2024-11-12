  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-19
В тренде

Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-19

Общие новости

УЕФА назначил представителей Украины на матчи квалификационного раунда ЧЕ

Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-19

Новина українською

Украинские арбитры будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет в квартетах 3 и 11.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

В группе 3, матчи которой пройдут в Болгарии, Виктор Копиевский будет работать главным арбитром, а Виталий Скобля - одним из его помощников на поединках Англия (U-19) - Литва (U-19) (13 ноября) и Англия (U-19) - Болгария (U-19) (16 ноября). А на игре Литва (U-19) - Болгария (U-19) (19 ноября) Скобля будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Копиевский - четвертого арбитра.

В группе 11, матчи которой будут проходить в Албании, Алексей Деревинский будет работать главным арбитром, а Алексей Миронов - одним из его помощников на поединках Израиль (U-19) - Албания (U-19) (13 ноября) и Дания (U-19) - Израиль (U-19) (19 ноября). А на игре Дания (U-19) - Албания (U-19) (16 ноября) Миронов будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Деревинский - четвертого арбитра.

По теме
yellow-arrow
Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с Украинским легионом
yellow-arrow
Огненная ночь. ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Видео
yellow-arrow
Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
Алексей Деревинский Виктор Копиевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости