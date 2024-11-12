Украинские арбитры получили назначения на матчи отбора Евро-2025 U-19

Украинские арбитры будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет в квартетах 3 и 11.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

В группе 3, матчи которой пройдут в Болгарии, Виктор Копиевский будет работать главным арбитром, а Виталий Скобля - одним из его помощников на поединках Англия (U-19) - Литва (U-19) (13 ноября) и Англия (U-19) - Болгария (U-19) (16 ноября). А на игре Литва (U-19) - Болгария (U-19) (19 ноября) Скобля будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Копиевский - четвертого арбитра.

В группе 11, матчи которой будут проходить в Албании, Алексей Деревинский будет работать главным арбитром, а Алексей Миронов - одним из его помощников на поединках Израиль (U-19) - Албания (U-19) (13 ноября) и Дания (U-19) - Израиль (U-19) (19 ноября). А на игре Дания (U-19) - Албания (U-19) (16 ноября) Миронов будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Деревинский - четвертого арбитра.