Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с "Украинским легионом".

Некоторые украинцы, проживающие заграницей, подписали контракты для прохождения службы в "Украинском легионе".

После церемонии добровольцы отправились на военный полигон Вооруженных Сил Польши для прохождения базовой подготовки.

Базовая подготовка продлится 35 дней, после чего военнослужащие смогут продолжить обучение по выбранным специальностям на базах НАТО в Европе. Подготовка будет проводиться под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения. Также к учениям присоединятся командиры ВСУ с боевым опытом, - сообщили в Минобороны.

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По словам Минобороны, в рекрутинговый центр легиона поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.

Минобороны показали фотографии с места события.

Присоединиться к легиону можно через официальный сайт или украинские дипломатические учреждения в Европе.