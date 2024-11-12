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Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с Украинским легионом

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Еще поступило 700 заявок

Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с Украинским легионом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с "Украинским легионом".

Некоторые украинцы, проживающие заграницей, подписали контракты для прохождения службы в "Украинском легионе".

После церемонии добровольцы отправились на военный полигон Вооруженных Сил Польши для прохождения базовой подготовки.

Базовая подготовка продлится 35 дней, после чего военнослужащие смогут продолжить обучение по выбранным специальностям на базах НАТО в Европе. Подготовка будет проводиться под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения. Также к учениям присоединятся командиры ВСУ с боевым опытом, - сообщили в Минобороны.

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По словам Минобороны, в рекрутинговый центр легиона поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.

Минобороны показали фотографии с места события.

Присоединиться к легиону можно через официальный сайт или украинские дипломатические учреждения в Европе.

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Источник:
Міністерство оборони України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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