В раде подсчитали, сколько зарабатывают на Onlyfans украинские модели

Более 5000 человек из Украины, которые занимают публикацией контента на Onlyfans, с 2020 по 2022 год заработали 123 миллиона долларов, но не уплатили налогов, потому что это невозможно из-за законодательства.

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Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

За 2020-2022 год украинские модели получили:

2020 год: примерно $8 млн доходов.

2021 год: уже более $35 млн доходов.

2022 год: почти $80 млн доходов.

Нардеп отметил, что платформа OnlyFans уже платит налоги в Украине, но от себя.

"Но "актеры-украинцы" даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной", - пояснил он.