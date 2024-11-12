Франция передаст Украине 6 истребителей Mirage 2000-5F
Ожидается, что Украина получит самолеты в начале 2025 года
Франция может передать Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. В целом страна планирует поставить до 20 таких самолетов.
Об этом сообщил депутат Франк Джилетти в бюджетном заключении по "подготовке и использованию сил авиации", сообщает Zone Militaire.
Точные сроки поставки истребителей до сих пор не известны. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2025 года.
Отмечается, что актуальность передачи истребителей Mirage будет зависеть от количества самолетов.
"Шесть Mirage 2000-5F в состав Вооруженных сил Украины вместе с полным пакетом поддержки", - приводит агентство заявление Джилетти.
По его словам, возможности по передаче Украине этих самолетов ограничены, в частности, темпами поставок Франции новых истребителей типа Dassault Rafale.
Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.
Основной боевой самолет воздушных сил Франции, принятый на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.
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