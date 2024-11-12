"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК выстрелом в голову пытался покончить с собой
Майор Печерского ТЦК и СП госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
фото из свободных источников
В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки один из работников совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета. Мужчина сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
9 ноября утром в помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.
По предварительной версии правоохранителей, мужчина предпринял попытку покончить с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Следствие сейчас пытается установить все обстоятельства инцидента.
Майор оставил предсмертную записку со словами: "Устал, извините".
Воеводина срочно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз – огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.
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