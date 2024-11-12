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"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК выстрелом в голову пытался покончить с собой

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Майор Печерского ТЦК и СП госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК выстрелом в голову пытался покончить с собой

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве в Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки один из работников совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета. Мужчина сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

9 ноября утром в помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина предпринял попытку покончить с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Следствие сейчас пытается установить все обстоятельства инцидента.

Майор оставил предсмертную записку со словами: "Устал, извините".

Воеводина срочно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз – огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
12.11.2024 в 21:05
ТЦК это бандитская организация, где царит насилие, коррупция и ранее не виденное беззаконие, где можно избежать наказания, вне зависимости от преступления.Сколько поимели ТЦК , позавидует любой торговый бизнес.....если миллионы долларов, только у рядовых сотрудников находят
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
12.11.2024 в 21:05
ТЦК это бандитская организация, где царит насилие, коррупция и ранее не виденное беззаконие, где можно избежать наказания, вне зависимости от преступления.Сколько поимели ТЦК , позавидует любой торговый бизнес.....если миллионы долларов, только у рядовых сотрудников находят
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