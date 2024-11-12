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В Киеве появился мурал в честь болельщика Динамо, который погиб на войне. ФОТО

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Максим Бордусь был не просто бойцом, а настоящим героем

В Киеве появился мурал в честь болельщика Динамо, который погиб на войне. ФОТО

bigkyiv.com.ua

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В Киеве на проспекте Красной Калины появился новый мурал, посвященный памяти бойца полка "Азов", чемпиона Украины по кикбоксингу и преданного фаната киевского "Динамо" — Максиму "Бокс" Бордусю.

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Максим Бордусь был не просто бойцом, а настоящим героем. Он отдал свою жизнь, защищая Украину, во время ожесточенных боев на Запорожском направлении 11 июня 2023 года. Несмотря на молодые годы, он успел достичь значительных успехов как спортсмен и патриот.

Мурал расположен на проспекте Красной Калины в Киеве. Каждый желающий может прийти и почтить память Максима Бордуся, возложить цветы или просто почтить минутой молчания.

В Киеве появился мурал в честь болельщика Динамо, который погиб на войне. ФОТО - изображение 1
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Источник:
bigkyiv
Опубликовал: Михаил Черныш
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