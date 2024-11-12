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Джонсон: Если Трамп сократит помощь, Британии, возможно, придется отправить войска в Украину

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Бывший премьер Британии считает, что Европа не может допустить поражения Украины

Джонсон: Если Трамп сократит помощь, Британии, возможно, придется отправить войска в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить свои войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева.

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Об этом Джонсон сказал GB News, передает The Telegraph.

По словам экс-премьера, Великобритании нужно будет сделать больше для защиты Киева, если Дональд Трамп сократит помощь, а Россия победит в войне. К примеру - отправить наземные войска в Украину.

Если Украина проиграет, то мы столкнемся с еще большей угрозой на наших границах, границах европейского континента. Везде, где демократия сталкивается с Россией", - подчеркнул Джонсон.

Борис Джонсон убежден: если Украина проиграет, то Россия атакует страны Балтии и Грузию, а мир также увидит последствия на Дальнем Востоке.

"В противном случае наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана из-за возрожденной России, которая угрожает разным частям Европы, и нам тогда придется платить, чтобы отправить британские войска для защиты Украины", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины является "хорошей инвестицией" для безопасности Европы.

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