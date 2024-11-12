  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist
В тренде

В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist

Общие новости
Обновлено

Издание утверждает, что процесс подготовки к выборам уже начался

В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

20 января 2025 может быть прекращение огня и отмена военного положения в Украине, а 25 мая 2025 в стране могут быть проведены выборы. Об этом сообщает The Economist. Все это вероятно, будет связано с вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

Читайте такжеДжонсон: Если Трамп сократит помощь, Британии, возможно, придется отправить войска в Украину

Издание отмечает, что Офис президента Украины отрицает подготовку к выборам, однако соответствующий процесс уже начался.

"Сможет ли Дональд Трамп навязать прекращение огня? Будут ли выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации господина Трампа, первый момент - возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов", — отмечает издание.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

По информации журналистов, Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в частности, из-за организационных вопросов и признания их легитимности.

По теме
yellow-arrow
Джонсон: Если Трамп сократит помощь, Британии, возможно, придется отправить войска в Украину
yellow-arrow
В Киеве появился мурал в честь болельщика Динамо, который погиб на войне. ФОТО
yellow-arrow
"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК выстрелом в голову пытался покончить с собой
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости