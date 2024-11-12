В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist
Издание утверждает, что процесс подготовки к выборам уже начался
Getty Images/Global Images Ukraine
20 января 2025 может быть прекращение огня и отмена военного положения в Украине, а 25 мая 2025 в стране могут быть проведены выборы. Об этом сообщает The Economist. Все это вероятно, будет связано с вступлением в должность президента США Дональда Трампа.
Издание отмечает, что Офис президента Украины отрицает подготовку к выборам, однако соответствующий процесс уже начался.
"Сможет ли Дональд Трамп навязать прекращение огня? Будут ли выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации господина Трампа, первый момент - возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов", — отмечает издание.
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По информации журналистов, Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в частности, из-за организационных вопросов и признания их легитимности.
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