Один соперник Украины продлил тренера, а другой — потерял основных игроков. Главные новости за 12 ноября

Артем почувствовал дискомфорт после матча "Ромы", но первое обследование ничего не выявило. Теперь ему предстоит медосмотр уже в расположении сборной Украины, и если все хорошо — Довбик сыграет против Грузии и Албании. В этом сезоне у него 6 голов за "Рому".

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. 47-летний француз тренирует сборную Грузии с 2021 года, вывел ее в плей-офф Евро-2024, что является рекордом местного футбола. В целом под его руководством грузины сыграли 42 матча, из них 20 — выиграли. Уже 16 ноября Сакартвело примет в Тбилиси Украину.

Шиптари сыграют с нашими чуть позже, 19 ноября, и у них много кадровых проблем. Из-за травм команде не помогут капитан Берат Джимсити из "Аталанты", центрбек Мараш Кумбулла из "Эспаньола", опорник Кейди Баре из "Сарагосы", лучший бомбардир Рэй Манай из "Сивасспора". Им всем Силвиньо уже вызвал замены, но они неравноценны.

Виктор пропускает второе кряду международное окно — ему все еще мучает травма. По информации каталонских СМИ, Цыганков на завершальной стадии восстановления и 23 ноября будет готов сыграть против "Эспаньола". В этом сезоне у него крайне скромные цифры — 1+1 в 8 матчах Ла Лиги.

Не забыли еще Клаудио Раньери? 73-летний специалист летом покинул "Кальяри" и объявил о завершении карьеры, но в "Рому" готов вернуться хоть сейчас. Ранее он уже тренировал ее дважды. Напомним, "Волки" в этом сезоне уволили уже двух наставников — Даниэле де Росси и Ивана Юрича из-за плохих результатов.

Подопечные Юрия Мороза провалили первый тайм в Риеке и не успели исправить положение во втором, хоть и пытались — 1:2. Еще один спарринг с хорватами тут же намечен на 14 ноября. Все это проходит в рамках подготовки наших ко 2-му отборочному раунду к Евро-2025, который состоится весной.