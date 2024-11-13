Более 1700 оккупантов. Генштаб назвал российские потери в войне
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Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1770 российских военных. Уничтожили 24 танка, 49 бронемашин и 61 БпЛА.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 714 380 (+1770) человек ликвидировано;
- танков - 9300 (+24) ед;
- боевых бронированных машин - 18 896 (+49) ед;
- артиллерийских систем - 20 408 (+56) ед;
- РСЗО - 1249 ед;
- средства ПВО - 996 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 798 (+61) ед;
- крылатых ракет - 2636 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 966 (+96) ед;
- специальной техники - 3629 (+3) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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