Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет еще 9,3 миллиардов долларов на помощь Украине. Всю эту сумму обещают использовать. Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает журналист Голоса Америки.
"От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS - ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное.
Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра".
Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 миллиардов долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, ставших доступными после пересчетов). Еще около 2,2 миллиардов доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины).
Ранее сообщалось, что Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно потратить шесть млрд долларов, которые остались на помощь Украине. Сделать это планируют до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.
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