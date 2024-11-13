  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
В тренде

Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине

Общие новости
Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет еще 9,3 миллиардов долларов на помощь Украине. Всю эту сумму обещают использовать. Об этом заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает журналист Голоса Америки.

"От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов. В частности, артиллерийские снаряды 155-мм калибра, GMLRS (ракеты к HIMARS - ред.), боеприпасы к системам Patriot и NASAMS и тому подобное.

Мы также доставили 67% обещанных других возможностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK, и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра".

Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 миллиардов долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, ставших доступными после пересчетов). Еще около 2,2 миллиардов доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины).

Ранее сообщалось, что Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно потратить шесть млрд долларов, которые остались на помощь Украине. Сделать это планируют до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Более 1700 оккупантов. Генштаб назвал российские потери в войне
yellow-arrow
Один соперник Украины продлил тренера, а другой — потерял основных игроков. Главные новости за 12 ноября
yellow-arrow
В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist
Украина США Пентагон война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости