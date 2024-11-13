Комбинированный удар по Украине с 90 дронами и шестью ракетами. Как отработала ПВО?

В ночь на 13 ноября 2024 года противник нанес удар по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - рф. по Сумской области;

2 крылатые ракеты Х-101 - рф. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 район пусков Воронежская обл;

90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие двух Х-101, двух "Искандер-М"/KN-23 и 37 "шахедов" в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

47 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, два "шахеда" вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника - в воздухе, боевая работа продолжается.