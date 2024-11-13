Комбинированный удар по Украине с 90 дронами и шестью ракетами. Как отработала ПВО?
Было выпущено четыре вида вооружения
LB.ua
В ночь на 13 ноября 2024 года противник нанес удар по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - рф. по Сумской области;
- 2 крылатые ракеты Х-101 - рф. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 район пусков Воронежская обл;
- 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие двух Х-101, двух "Искандер-М"/KN-23 и 37 "шахедов" в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.
47 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, два "шахеда" вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника - в воздухе, боевая работа продолжается.
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