  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Комбинированный удар по Украине с 90 дронами и шестью ракетами. Как отработала ПВО?
В тренде

Комбинированный удар по Украине с 90 дронами и шестью ракетами. Как отработала ПВО?

Общие новости

Было выпущено четыре вида вооружения

Комбинированный удар по Украине с 90 дронами и шестью ракетами. Как отработала ПВО?

LB.ua

Новина українською

В ночь на 13 ноября 2024 года противник нанес удар по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - рф. по Сумской области;
  • 2 крылатые ракеты Х-101 - рф. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 район пусков Воронежская обл;
  • 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие двух Х-101, двух "Искандер-М"/KN-23 и 37 "шахедов" в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях.

47 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, два "шахеда" вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника - в воздухе, боевая работа продолжается.

По теме
yellow-arrow
Украина получила более миллиард долларов безвозвратной помощи от США
yellow-arrow
Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
yellow-arrow
Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
Shahed-136 ПВО С-300 война с россией ракетная атака БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости