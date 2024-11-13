Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ, отметив важность своевременных поставок противоракет и систем защиты.

"Сегодня утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО. Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину.

И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО - это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", - написал глава государства в Telegram.