Украина получила более миллиард долларов безвозвратной помощи от США

Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США. Эти деньги направят на приоритетные гуманитарные и социальные программы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его данным, правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

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Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла 28,2 млрд долларов.

В октябре Агентство USAID выделило более $1 миллиарда помощи Украине: 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины и 237 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.