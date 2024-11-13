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Коноплянка: За 30 секунд могу разобрать игрока, насколько он топ по 10-балльной шкале

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Не только футбольные моменты решают

Коноплянка: За 30 секунд могу разобрать игрока, насколько он топ по 10-балльной шкале

Новина українською

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, по какой системе он оценивает талантливых игроков.

– Как вы выбираете игроков в свое агентство? На какие параметры обращаете внимание?

- Я атакующий футболист, поэтому за 30 секунд могу разобрать такого игрока, насколько он топ по 10-балльной шкале. Многое еще факторов нужно – менталка, например, для Европы. Многие хотят здесь играть, но нужно быть готовыми. Мы стараемся им сразу объяснять все моменты, говорить, что они должны как минимум здороваться, спрашивать как дела. Не только футбольные моменты решают.

Недавно был в "Бенфике" и "Спортинге". Увидел, как ребята живут, они как одно целое обнимаются, когда идут на тренировку. Еще один пример. Мой 7-летний сын занимается в самой главной школе "Бенфики". Там я увидел, как семилетние ребята подходят к каждому сотруднику академии. Сидит охранник, подходят, дают пять, интересуются, как у него дела. Конечно, у них будет поддержка в клубе. Конечно, они будут готовы ментально ко всем моментам и на футбольном поле. Потому что будут знать, что даже этот охранник будет за них болеть, – сказал Коноплянка.

В июле этого года Евгений Коноплянка объявил о завершении футбольной карьеры и начале новой страницы своей жизни – вместе с Романом Зозулей они основали футбольное агентство "Talanted Birds".

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Евгений Коноплянка
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2024 в 13:17
А що ще залишається...Містер "не реалізовані амбіції"..Як на мене - номер 1, який "всрав свій потенціал та кар'єру"..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2024 в 13:17
А що ще залишається...Містер "не реалізовані амбіції"..Як на мене - номер 1, який "всрав свій потенціал та кар'єру"..
Ответить
1
0

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