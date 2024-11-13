Коноплянка: Понял, что уже не получаю удовольствие от футбола так, как раньше, и решил заниматься агентством

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, с чем его связано его исчезновение из медиапространства перед завершением карьеры и последующее решение начать агентскую деятельность.

"Думал, что делать и был сам с собой. Хотел разобраться, какой мне сделать шаг следующий - продолжать играть или быть там, где я сейчас. Понял, что уже не получаю удовольствие от футбола так, как это было раньше. Так решил заниматься агентством, был на связи с Ромой [Зозулей]. Он как и я, был на той стадии, когда не знал, заканчивать карьеру или нет. Вдвоем пришли к тому, что продолжали бы играть, если бы был тот "Днепр".

У меня был не очень хороший опыт в Румынии. Я так подумал: "Ах, сейчас снова пойдешь туда, где будут говорить, что да, мы тебя ждем, а потом все будет так, как в Румынии". Никто не ждал. Я не хотел тратить на это свое время, ехать куда-то в другую страну. Если бы был мой тренер, моя команда, как, я повторюсь, «Днепр», тогда да, конечно, я бы хотел еще отдать свои силы, свое здоровье - но всего этого не было.

Понял, что хочу заниматься футболистами, потому что имею много своего опыта, как и Роман. Мы поняли, что футболистам не так легко без хороших агентов. Почему подчеркиваю "хороших"? В первую очередь, чтобы они не думали о деньгах и собственной выгоде, чтобы было все откровенно. Если мы хотим помочь парню, то только для того, чтобы его карьера пошла вверх. Мы только закончили. Деньги, наверное, все любят, но мы достаточно заработали, поэтому сейчас они нам не нужны.

Хотим поделиться своим опытом с игроками и действительно помочь им в будущем. У нас есть свои связи в Европе, нас знают как игроков. Сейчас мы имеем много молодых футболистов, которые только делают свои первые шаги. Мы выделяем много времени, чтобы созвониться с ними. Они говорят на разные темы, спрашивают, никто не стесняется. Мы хотим, чтобы они с нами разговаривали откровенно, как сыновья с папами. Вижу, что ребята нам доверяют. Они знают нас как футболистов, но хочется, чтобы они знали нас еще и как хороших людей", - сказал Коноплянка.