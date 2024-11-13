СБУ ликвидировала российского офицера в Крыму - он был причастен к гибели мирных жителей

Службы безопасности Украины ликвидировала во временно оккупированном Севастополе руководителя штаба 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.