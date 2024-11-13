СБУ ликвидировала российского офицера в Крыму - он был причастен к гибели мирных жителей
Карма
Astra
Службы безопасности Украины ликвидировала во временно оккупированном Севастополе руководителя штаба 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.
В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.
"Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны".
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