Два игрока Шахтера призвали к миру в Украине перед саммитом G20
Arthur Filho/CB.DA Press
Бразильские легионеры "Шахтера" Педриньо и Марлон Гомес обратились к президенту своей страны Луле да Силве с просьбой посодействовать установлению мира в Украине.
"Если бы я мог обратиться к Луле с одной просьбой, это чтобы он включил вопрос о том, что происходит в этой войне, в повестку дня G20. Гибнет множество невинных людей. Он пытается говорить с обеими сторонами, чтобы закрепить мир. Встречи происходят, но не всегда удается прийти к соглашению, тем более, что это не так-то просто. Пусть это закончится, и мы сможем жить нормально", - сказал Педриньо.
"Самое трудное - это расстояние и тоска. У меня маленький сын. Очень трудно быть вдали от него. Сообщения, которые приходят отсюда и приходят туда (в Бразилию), очень тяжелые и тревожные. У нас в голове все крутится в вихре. Мы никогда не испытывали такого", - добавил Марлон.
Саммит "Большой двадцатки" (G20) пройдет с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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