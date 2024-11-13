Два игрока Шахтера призвали к миру в Украине перед саммитом G20

Бразильские легионеры "Шахтера" Педриньо и Марлон Гомес обратились к президенту своей страны Луле да Силве с просьбой посодействовать установлению мира в Украине.

"Если бы я мог обратиться к Луле с одной просьбой, это чтобы он включил вопрос о том, что происходит в этой войне, в повестку дня G20. Гибнет множество невинных людей. Он пытается говорить с обеими сторонами, чтобы закрепить мир. Встречи происходят, но не всегда удается прийти к соглашению, тем более, что это не так-то просто. Пусть это закончится, и мы сможем жить нормально", - сказал Педриньо.

"Самое трудное - это расстояние и тоска. У меня маленький сын. Очень трудно быть вдали от него. Сообщения, которые приходят отсюда и приходят туда (в Бразилию), очень тяжелые и тревожные. У нас в голове все крутится в вихре. Мы никогда не испытывали такого", - добавил Марлон.