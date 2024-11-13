Коноплянка: Каким себя вижу через 5 лет? Без пуза хотя бы

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как себя видит в будущем.

– Евгений Коноплянка через 5 лет. Какой он?

– Главное – без пуза хотя бы. Хотел бы смотреть футбол и кайфовать от того, что я вижу. Представим, что я агент Зинченко. Прихожу на стадион, переживаю за него и кайфую от того, что мы дошли с ним с юных лет до Лондона.

Хочу так сделать, чтобы мы взяли какого-нибудь парня, а у нас их уже достаточно, и с 14-15 лет довели его до "Реала", например. Чтобы таких ребят было много. Хочу, чтобы меня рады видеть игроки. Хочу ездить по миру, переживать по-доброму и болеть за своих преуспевающих футболистов.

Конечно, хочется, чтобы сын оказался в хорошей команде. Мы с ним дома работаем. Ворота прямо в квартире стоят, он здесь разбивает все окна. Вот так примерно вижу себя через 5 лет.

Но такая жизнь, что, может, и тренером буду. На сегодняшний день мы будем двигаться в этом направлении, получать от него удовольствие. И это только начало. Если скоро окажется, что какой-то наш паренек еще и в "Реале" окажется, то я скажу "Финиту". Это означает, что правильный путь избрал, - сказал Коноплянка.

Ранее Коноплянка рассказал, почему ему не удалось заиграть в румынском ЧФР "Клуж".