НАТО ввело бы войска в Украину, если бы у России не было ядерного оружия - глава военного комитета Альянса
Пугающий фактор
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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что войска Альянса уже находились бы в Украине, если бы Россия не обладала ядерным оружием.
"Я абсолютно уверен, что если бы россияне не имели ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие. Поэтому это отличается от ситуации в Афганистане".
По словам адмирала, он не считает невозможным привлечение войск Альянса к войне против России, впрочем в таком случае НАТО "рискует как альянс", в связи с чем это является "политическим вопросом".
"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, так почему мы не дали то оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем - когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия - тогда это гораздо сложнее", - добавил он.
В то же время он отметил, что нельзя проводить аналогии между Украиной и Афганистаном, поскольку Украина является для НАТО "стратегически важной". Таким образом, Соединенные Штаты Америки не должны допустить, чтобы диктатор Владимир Путин вышел победителем из войны.
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