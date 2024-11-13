  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Коноплянка: Де Дзерби прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму
В тренде

Коноплянка: Де Дзерби прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму

Общие новости

Имела место предвзятость

Коноплянка: Де Дзерби прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму

Новина українською

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка вспомнил период сотрудничества с нынешним главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби в "Шахтере".

"Пришел Де Дзерби, который доверил место другому игроку. Это нормально. Я после травм пришел к нему и говорю: "Давайте я буду пробовать, хочу конкурировать". Но все равно чувствовал: неважно, сыграю хорошо или плохо, всегда буду виноватым. Помню, как вышел на 26 минут с "Монако", 2:2 тогда сыграли. Провел нормальный матч, не потерял ни одного мяча. Зато Де Дзерби каждую секунду говорил, что мне нужно делать.

Если тренер хочет, чтобы тебя в команде не было, тебя не будет. Никого не хочу делать виноватым, потому что он прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму. Сложно было конкурировать. Первый год - окей, второй - травма, третий - новый тренер пришел. Это футбол", - поделился Евгений.

Напомним, Коноплянка выступал за "Шахтер" с 2019 по 2022 годы, и отметился за это время 5 забитыми мячами и 5 ассистами в 46 матчах.

По теме
yellow-arrow
Маккаби Хайфа летом ждет основного кипера Александрии
yellow-arrow
Пограничники проиграли апелляцию в ЕС за право на бренд с выражением "русский военный корабль"
yellow-arrow
Дроны атаковали нефтехранилище в Пензенской области РФ. ВИДЕО
Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Василь з конопель (Амстердам )
13.11.2024 в 16:15
Так Дзербі і в інших клубах такою фуйнюю займається ., там маня велечнисті.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Василь з конопель (Амстердам )
13.11.2024 в 16:15
Так Дзербі і в інших клубах такою фуйнюю займається ., там маня велечнисті.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
13.11.2024 в 16:11
а почему со сборной попёрли --за лень
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости