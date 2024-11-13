Коноплянка: Де Дзерби прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка вспомнил период сотрудничества с нынешним главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби в "Шахтере".

"Пришел Де Дзерби, который доверил место другому игроку. Это нормально. Я после травм пришел к нему и говорю: "Давайте я буду пробовать, хочу конкурировать". Но все равно чувствовал: неважно, сыграю хорошо или плохо, всегда буду виноватым. Помню, как вышел на 26 минут с "Монако", 2:2 тогда сыграли. Провел нормальный матч, не потерял ни одного мяча. Зато Де Дзерби каждую секунду говорил, что мне нужно делать.

Если тренер хочет, чтобы тебя в команде не было, тебя не будет. Никого не хочу делать виноватым, потому что он прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму. Сложно было конкурировать. Первый год - окей, второй - травма, третий - новый тренер пришел. Это футбол", - поделился Евгений.