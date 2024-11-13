Коноплянка: Де Дзерби прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму
Имела место предвзятость
Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка вспомнил период сотрудничества с нынешним главным тренером "Марселя" Роберто Де Дзерби в "Шахтере".
"Пришел Де Дзерби, который доверил место другому игроку. Это нормально. Я после травм пришел к нему и говорю: "Давайте я буду пробовать, хочу конкурировать". Но все равно чувствовал: неважно, сыграю хорошо или плохо, всегда буду виноватым. Помню, как вышел на 26 минут с "Монако", 2:2 тогда сыграли. Провел нормальный матч, не потерял ни одного мяча. Зато Де Дзерби каждую секунду говорил, что мне нужно делать.
Если тренер хочет, чтобы тебя в команде не было, тебя не будет. Никого не хочу делать виноватым, потому что он прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму. Сложно было конкурировать. Первый год - окей, второй - травма, третий - новый тренер пришел. Это футбол", - поделился Евгений.
Напомним, Коноплянка выступал за "Шахтер" с 2019 по 2022 годы, и отметился за это время 5 забитыми мячами и 5 ассистами в 46 матчах.
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