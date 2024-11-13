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Дроны атаковали нефтехранилище в Пензенской области РФ. ВИДЕО

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По данным местных жителей, поврежден один из резервуаров

Дроны атаковали нефтехранилище в Пензенской области РФ. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 13 ноября дроны атаковали нефтехранилище Розрезерва в Пензенской области России.

Об этом пишет ASTRA.

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Губернатор области Олег Мельниченко заявил, что дроны якобы упали в лесном массиве в поселке Монтажное и пострадавших нет.

СМИ заявили, что дроны атаковали нефтехранилище компании "Комбинат Утес Росрезерва", расположенное в этом поселке. По данным местных жителей, поврежден один из резервуаров.

Комбинат занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки

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Олексин (Н.)
13.11.2024 в 17:37
Мало. Треба більше
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Комментарии 1
Олексин (Н.)
13.11.2024 в 17:37
Мало. Треба більше
Ответить
0
0

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