Мосфильм передал российской армии 36 старых танков, снимавшихся в кино

В 2023 году российская киностудия "Мосфильм" передала армии РФ для войны против Украины бронетехнику 1950-х годов, хранившуюся на их складе.

Об этом сообщают российское издание "Meduza" и российские телеграм-каналы.

Отмечается, что об этом рассказал гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Предоставили благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в частности для нужд "СВО" - шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе", - сказал он.

По словам Шахназарова, он узнал о потребности в технике, связался с Минобороны РФ, которое и забрало "эти машины".

На сайте "Мосфильма" в разделе "Военная техника" указано, что всего в распоряжении киностудии имеется более 190 единиц бронетанковой техники, в том числе бронетранспортеров и самоходных установок, "загримированных" под различные образцы иностранной военной техники разных периодов, несколько десятков единиц военного вооружения, в том числе, якобы иностранного производства.

"Вся техника является реквизитом (сценически-постановочными средствами), находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно", - сообщили в "Мосфильме".