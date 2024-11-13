Судаков: Уже на 1-й минуте матча с Арсеналом я подумал: Так, это не Колос, надо быстрее перестраиваться

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков ответил на вопрос хавбека "Руха" Олега Федора о том, как он справлялся с давлениям в таких матчах ЛЧ, как с "Арсеналом".

"Это со временем. Я помню свой первый матч в Лиге чемпионов – как раз, когда мы создали команду с Йовичевичем, когда обыграли на выезде "Лейпциг" 4:1. Наверное, для меня психологически и физически вообще это была самая сложная игра в карьере.

Потому что я понимал, где я не успеваю. Хотя мы выиграли 4:1, но я просто помню, как я играл против Лаймера, если не ошибаюсь, в центре – он просто настолько был сильнее, что я реально не успевал мяч принять, постоянно выкидывали.

И тогда как раз я понял, куда нужно стремиться и над чем нужно работать, и как можно быстрее работать с мячом. Потому что условно, если ты работаешь в чемпионате Украины – тебе дают и развернуться, и принять между линиями, создавать какие-то моменты.

А когда ты играешь в сборной или в Лиге чемпионов… Против "Арсенала" самый первый момент на 20-й секунде: я принял себе в сторону – и Райс меня просто выбросил. Сразу контратака и угловой на 1-й минуте. Я так в голове думаю: "Так, это не "Колос", надо быстрее перестраиваться". Без обид, но просто говорю, как оно есть.

Надо быстрее работать с мячом. Когда тебе дают принять, развернуться, ты головой крутишь, и у тебя еще 2-3 метра есть свободная зона – в Лиге чемпионов такого нет.

Помню, когда мы играли Англии, когда 1:1 сыграли во Вроцлаве. Так же Беллингем. Ты, вроде, один, он где-то в 2-3 метрах позади, но на такой скорости тебя встречает. Ты, вроде, играешь в 1-2 касания, но все равно он так быстро все делает. Совсем другой уровень", - сказал Судаков.