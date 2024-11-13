The Times: Если Трамп прекратит помощь, Украина в течении нескольких месяцев может создать ядерную бомбу

Украина в течение нескольких месяцев может создать элементарную ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи со стороны США, пишет The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Минобороны Украины.

Это может быть простое устройство на основе плутония по технологии, применявшейся в атомной бомбе "Толстяк", сброшенной США на Нагасаки в 1945 году. Сам плутоний может быть получен из отработанных топливных стержней ядерных реакторов, отмечает издание.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", - говорится в документе.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточение военных, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нем будут использованы различные изотопы плутония", - рассказал автор доклада Алексей Ижак.

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Там сказано, что не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных предприятий, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов.

Украина по-прежнему контролирует девять действующих реакторов и обладает значительным ядерным опытом, несмотря на то, что в 1996 году отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Также, по словам экспертов, Украина близка к созданию своей баллистической ракеты дальностью порядка 1000 км.