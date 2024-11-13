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Почти 60 % украинцев считают, что именно Зеленский отвечает за результаты в войне, – опрос

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Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Почти 60 % украинцев считают, что именно Зеленский отвечает за результаты в войне, – опрос

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Почти 60% граждан Украины считают президента Владимира Зеленского наиболее ответственным за результаты российско-украинской войны.

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Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного с 27 сентября по 1 октября.

По результатам опроса, 58% украинцев ответили, что наиболее ответственным за результаты войны в стране является президент Владимир Зеленский.

Для 49% опрошенных украинцев - Вооруженные силы Украины, а 33% граждан назвали наиболее ответственным за результаты войны главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Согласно опросу, ответственны международные партнеры - 30%, население Украины - 28%, Верховная Рада - 13%, министр обороны Рустем Умеров - так считают 10% украинцев.

Отметим, что опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра и анализа социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

По всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27 сентября по 1 октября 2024 года было опрошено n=2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Метод опроса (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

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