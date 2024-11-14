Коноплянка: Шаблий спросил: "Почему не сказал, что завершил карьеру? Я бы тебя пригласил к себе работать"

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, как известный футбольный агент Вадим Шаблий отреагировал на то, что он основал компанию-конкурентку.

"До сегодняшнего дня ничего не изменилось – как и общался до этого. Сейчас немного реже. Когда с Ромой Зозулей объявили, что есть агентство, он мне позвонил и спросил: "А почему же ты не сказал, что уже завершил карьеру? Я бы тебя пригласил к себе в компанию работать". И я ответил: "Вадим, я сам не знал, что завтра буду завершать карьеру".

Это произошло случайно, сидел сам, размышлял над всеми моментами, что мне будет нравиться больше – работать дальше или завершать. Я решил только вчера и понял, что хочу сам работать в этой сфере с Ромой", - сказал Коноплянка.