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Коноплянка: Шаблий спросил: "Почему не сказал, что завершил карьеру? Я бы тебя пригласил к себе работать"

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Коноплянка работает в этой сфере вместе с Романом Зозулей

Коноплянка: Шаблий спросил: "Почему не сказал, что завершил карьеру? Я бы тебя пригласил к себе работать"

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о том, как известный футбольный агент Вадим Шаблий отреагировал на то, что он основал компанию-конкурентку.

"До сегодняшнего дня ничего не изменилось – как и общался до этого. Сейчас немного реже. Когда с Ромой Зозулей объявили, что есть агентство, он мне позвонил и спросил: "А почему же ты не сказал, что уже завершил карьеру? Я бы тебя пригласил к себе в компанию работать". И я ответил: "Вадим, я сам не знал, что завтра буду завершать карьеру".

Это произошло случайно, сидел сам, размышлял над всеми моментами, что мне будет нравиться больше – работать дальше или завершать. Я решил только вчера и понял, что хочу сам работать в этой сфере с Ромой", - сказал Коноплянка.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка Вадим Шаблий
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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