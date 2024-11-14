Высокий темп сохраняется. Генштаб назвал российские потери за сутки
Почти 1700 оккупантов
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1690 захватчиков, а также 19 танков, 51 бронемашину, 64 артсистемы и 54 БпЛА.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 14 ноября составили:
- личного состава - около 716 070 (+1690) человек,
- танков - 9319 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 18947 (+51) ед,
- артиллерийских систем - 20472 (+64) ед,
- РСЗО - 1252 (+3) ед,
- средства ПВО - 997 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18852 (+54),
- крылатые ракеты - 2640 (+4),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29090 (+124) ед,
- специальная техника - 3629 (+0) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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