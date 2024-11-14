NYT: Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию

После победы на выборах президента США Дональда Трампа, который обещает быстро завершить войну в Украине, в будущих мирных переговорах с Россией приоритетом для Киева стало получение гарантий безопасности от дальнейшей агрессии, а не конечная линия прекращения огня.

Об этом пишет The New York Times. Два высокопоставленных чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах "будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", - заявил председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Другой высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второстепенный. Первый вопрос - это гарантии безопасности.

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией.

"Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любое возможное соглашение, в котором Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам".

Ранее Reuters писало, что следующие четыре-пять месяцев на фронте будут ключевыми и определят позиции, с которыми обе стороны выйдут на мирные переговоры.