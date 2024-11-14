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ПВО уничтожила ночью 21 БПЛА - Воздушные Силы

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Боевая работа велась в четырех областях

ПВО уничтожила ночью 21 БПЛА - Воздушные Силы

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на 14 ноября 2024 года российская армия атаковала Украину 59-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из района Курска - рф.

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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21-го вражеского "шахеда" в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

В то же время, 38 дронов локально потеряно.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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