ПВО уничтожила ночью 21 БПЛА - Воздушные Силы
Боевая работа велась в четырех областях
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 14 ноября 2024 года российская армия атаковала Украину 59-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из района Курска - рф.
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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21-го вражеского "шахеда" в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.
В то же время, 38 дронов локально потеряно.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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