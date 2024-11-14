Российский десант прорвался в Купянск, его встретили ВСУ - глава МВА

Российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Оккупантов удалось уничтожить, враг не закрепился.

Об этом сказал начальник Купянской городской военной администрации (МВА) Андрей Беседин в комментарии изданию Думка.

По его словам, оккупанты прорвались на левобережную часть города, однако закрепиться им не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать захватчиков, которые разбежались по домам, чиновник ответил "Уничтожили".

Чиновник утверждает, что по состоянию на утро 14 ноября ситуация в Купянске контролируемая.

Генеральный штаб ВСУ накануне заявил, что украинские военные успешно отбили атаку российских сил на Купянском направлении, которая состояла из четырех волн. По их данным, российская армия использовала для наступления 15 единиц бронетехники, включая танки, боевые машины и машину для разминирования УР-77. Всю эту технику уничтожили ВСУ.