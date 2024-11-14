Будущий советник президента США: Трамп хочет привести обе стороны к переговорам

Избранный президент США Дональд Трамп намерен посадить за стол переговоров Россию и Украину и таким образом завершить войну. Об этом Голосу Америки заявил вероятный советник по национальной безопасности Майк Волтц.

"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении".

Волтц акцентировал, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

"Это зависит не от меня, а от решения президента", - добавил номинированный на должность советника президента США по нацбезопасности.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

По информации СМИ, Дональд Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине, который "возглавит переговоры о прекращении войны с Россией".