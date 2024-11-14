Дуда: Не могу представить, что Трамп позволит России уничтожить Украину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не позволит РФ уничтожить Украину, поскольку тогда он будет ответственен за налоги американцев, которые пошли на финансирование помощи Украине.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Можно смело сказать так: знаем, что президент Дональд Трамп является успешным человеком, врожденным бойцом, который любит бороться и прежде всего не любит проигрывать. Он является победителем, что показали последние выборы в США. Президент Трамп, как мы знаем, очень уважает деньги американских налогоплательщиков, он многократно об этом говорил, в том числе на форумах НАТО. Если мы примем это во внимание и то, сколько США уже инвестировали в помощь Украине, насколько гигантские суммы были переданы защитникам Украины в различных формах - в виде боевой техники и финансовой помощи, чтобы Украина могла себя защитить, то мои выводы однозначны: я себе не представляю, чтобы президент Трамп позволил России уничтожить Украину", - отметил глава польского государства.

По данным WSJ, которое сослалось на три источника, близких к Трампу, один из планов заключается в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение не менее 20 лет, а взамен Вашингтон и дальше будет поставлять Украине оружие для сдерживания дальнейших нападений России. По данным издания, все предложения предусматривают "замораживание" войны - таким образом может быть закреплен захват Россией около 20% территории Украины.