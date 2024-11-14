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Купянск - полностью под контролем ВСУ, - Генштаб

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Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем

Купянск - полностью под контролем ВСУ, - Генштаб

Kriegsforscher Twitter

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Генштабе ВСУ сообщили, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск на Харьковщине.

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Как передает Укрінформ, об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

"Все атаки российских оккупантов на этом направлении успешно отбиты. Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город - под контролем Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Спикер рассказал, что 13 ноября 2024 года, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - подчеркнул он.

По словам Ковалева, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

"Все атаки врага на этом направлении успешно отбиты. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - добавил он.

В то же время Стратком ВСУ заявил, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка не соответствует действительности.

"Купянск - полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции", - отметили там.

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