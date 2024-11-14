"Нам не хватило опыта". Андрей Шевченко вспомнил легендарный путь Динамо Киев в Лиге чемпионов

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил шоу Жени Яновича "20:23", в котором он вспомнил о пути "Динамо Киев" в Лиге чемпионов в сезоне 1998/99, когда украинская команда почти прошла в финал самого престижного клубного турнира Европы.

— Я вот сейчас вспоминаю, что в те времена "Динамо Киев" было командой, которая может обыграть "Арсенал" и "Реал", то есть играть на равных со всеми грандами... Как вы считаете, это был пик "Динамо Киев"?

— Это был классный момент. Я думаю, что в истории киевского "Динамо" было очень много классных игроков и ярких команд, которые связаны с таким великим тренером как Валерий Васильевич Лобановский. Он всегда делал очень классные команды. Я еще когда был совсем маленький, ходил смотреть матчи: Блохин, Беланов, Заваров, Михайличенко, Демьяненко, а до этого еще были Колотов, Мунтян. Это были великие команды, они завоевывали кубки, а нам немножко не повезло. Я думаю, что наша команда была молодая, мы еще может не верили сами в себя. Если бы мы верили больше, я думаю, что мы могли выиграть кубок, но тот результат тоже был хорош.

— То есть, можно сказать, что если бы у той команды была психология Андрея Шевченко, который сидит передо мной, то результат мог бы быть еще лучше?

— Да, 100%. Нам немного не хватило опыта. Самое главное — это реакция наших болельщиков. А фанаты тогда очень долго ждали, что команда будет играть на таком уровне. Всегда помню полный "Олимпийский". Матчи Лиги чемпионов всегда проходили вечером. Когда ты подъезжаешь к стадиону, а эти аллеи уже заполнены автобусами, людьми, которые идут на стадион И главное, что люди идут с верой, что команда может выиграть.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в сезоне 1998/99 "Динамо Киев" под руководством Валерия Лобановского дошло до полуфинала Лиги чемпионов, уступив мюнхенской "Баварии" в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:4.