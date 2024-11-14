Коноплянка: Я даже сейчас трижды в неделю занимаюсь английским, учу также португальский

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал молодому поколению о важности знания иностранных языков.

"Мы сейчас тоже доносим ребятам, что языки нужно учить. Английский точно никогда не помешает.

Я даже сейчас трижды в неделю занимаюсь, изучаю также португальский", - сказал Коноплянка.