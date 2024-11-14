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Коноплянка: Я даже сейчас трижды в неделю занимаюсь английским, учу также португальский

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Евгений рассказал о важности знания языков

Коноплянка: Я даже сейчас трижды в неделю занимаюсь английским, учу также португальский

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Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал молодому поколению о важности знания иностранных языков.

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"Мы сейчас тоже доносим ребятам, что языки нужно учить. Английский точно никогда не помешает.

Я даже сейчас трижды в неделю занимаюсь, изучаю также португальский", - сказал Коноплянка.

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Евгений Коноплянка
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
14.11.2024 в 20:39
Во время ты начал, молодец блин, есть ещё новости помимо опусов от коноплянки?
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
14.11.2024 в 20:39
Во время ты начал, молодец блин, есть ещё новости помимо опусов от коноплянки?
Ответить
0
0

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