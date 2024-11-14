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"Не понимаю, как он успевает все делать". Шевченко рассказал забавную историю о бразильском легионере, который перепутал его с известным однофамильцем

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Для бразильских футболистов существует лишь один Шевченко

"Не понимаю, как он успевает все делать". Шевченко рассказал забавную историю о бразильском легионере, который перепутал его с известным однофамильцем

УАФ

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Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко во время шоу Жени Яновича "20:23" рассказал забавную историю о том, как бразильский легионер "Динамо Киев" спутал его с известным однофамильцем — украинским писателем Тарасом Шевченко.

"Это где-то был 2003 или 2004 год. Киевское "Динамо" пригласило бразильца, который приехал подписывать контракт с клубом. Эту историю мне рассказывали, то есть, я не присутствовал. Поэтому, он приехал и ему сделали маленькую экскурсию по Киеву: привезли, показали стадион, потом поехали показали университет Шевченко, показали памятник Шевченко, показали улицу Шевченко. Едут дальше, а он так говорит: "Я не понимаю, как он все успевает, он играет в футбол в "Милане", а вот здесь он в университете" (смеется). Вот такая история".

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Напомним, что Андрей Шевченко выступал за киевское "Динамо" в период с 1993 года по 1999 год, а также с 2009 года по 2012 год. Сейчас легендарный экс-футболист является главой Украинской ассоциации футбола.

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Источник:
Ютуб-канал "Женя Янович"
Опубликовал: Андрей Журба
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