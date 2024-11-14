"Пасуйтеся, чорноброві, та не з москалями". Шевченко оценил интерпретацию известного стихотворения украинского классика. ВИДЕО

Легендарный Андрей Шевченко стал гостем нового выпуска популярного украинского ютуб-шоу "20:23".

Ведущий шоу "20:23" Женя Янович предложил президенту УАФ Андрею Шевченко представить, как бы выглядели стихи известного украинского поэта Тараса Шевченко, если бы он их посвящал легендарным матчам с его участием. Задача экс-футболиста — правильно угадать событие, которое описано в следующих строках.

Пасуйтеся, чорноброві, та не з москалями

Програвати нам не можна, буде лихо з нами

Повалили ті тварюки зразу, в першім таймі,

Та ребром у горлі встала гра Сашка у рамі

І побігли кляті орки у свою навалу

Та й забили зі штрафного, серце в п'яти впало

Підкосило козака, як косою смерті

Не торкайтесь українців, москаль стане — Смєртін

Заробили ми штрафний — що будем робити?

Наш козаче чорнобровий вирішив пробити

Думає, гадає, очиці підводить

Бачить, що москалик раптом із воріт виходить

Як запустить шкіряного кіперу за спину

На трибунах тихий гул — радість в Україні.

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Андрей Шевченко довольно легко угадал, что речь идет о матче отбора на Евро-2000 против России, который прошел 9 октября 1999 года на московском стадионе "Лужники" (1:1).