Зеленский на следующей неделе представит 10 пунктов внутреннего "Плана победы"
Уже скоро
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе будет представлено 10 пунктов, входящих во внутренний "План победы".
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Сегодня проработали пункт внутреннего "Плана по безопасности" - безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой громаде. Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку.
Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово.
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То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа". Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - сказал Зеленский.
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