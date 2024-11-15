Шевченко: У нас очень талантливая молодежь. Мы будем праздновать еще один Золотой мяч Украины

Андрей Шевченко пришел в гости на популярное ютуб-шоу "20:23".

Выигрыш Золотого мяча еще одним украинцем? У меня есть такая мечта. Мне бы хотелось, чтобы эта традиция продолжалась. У нас очень талантливая молодежь, нация. Такое время придет, и мы будем праздновать еще один Золотой мяч Украины”.

[Об увлечении гольфом] “Товарищ мой говорит, давай, поехали, попробуешь. Я говорю: "Смотри, у меня нет таланта". Он отвечает: "Поехали, попробуешь". Даже времени не было. Потому что я знал, что в гольф нужно по 3-4 часа тренироваться. Я никогда не думал, что могу играть. Чисто психологически дать столько времени на игру. А когда я впервые попробовал, я понял, что это мое. Я с детства играл в футбол и я еще играл в хоккей, поэтому я играл клюшкой слева, и когда начал играть в гольф, я так и остался слева. Как говорят англичане, это редкость, потому что играют больше с правой стороны.

“Лучший момент в карьере? Это однозначно выигрыш Лиги чемпионов, потому как история показывает, выиграть Лигу чемпионов очень непросто. Почему я так смотрел на судью? История очень проста. Я ждал свисток и постоянно смотрел на рефери и голкипера Буффона. И я в итоге не услышал его, просто я смотрю, думаю, когда ты будешь уже свистеть. Он мне махнул головой, я махнул ему, и ударил все. Эти 30-40 метров, когда ты идешь изнутри поля… Психологический момент, потому что ты понимаешь, что это важно для истории, для тебя. Если ты выиграешь Лигу чемпионов – это коронация команды.

У нас очень классная команда была и очень важно было особенно для нас молодых футболистов, потому что у нас в команде уже были игроки, которые выигрывали ЛЧ: Мальдини, Костакурта. "Милан" имеет традиции очень большие, это клуб, постоянно выигрывавший Лигу чемпионов. Каждый знает, что значит пройти этот последний шаг. Мы много об этом говорили. Когда я разговариваю с Галлиани, это президент клуба на тот момент, он всегда вспоминает этот момент с пенальти и говорит: "Я каждый раз, когда смотрю его, волнуюсь, потому что боюсь, что ты можешь промахнуться, даже сейчас". У той команды были очень большие перспективы", – заявил глава УАФ.