Шевченко – о легендарном разгроме Барселоны: Все журналисты, эксперты, газеты писали, что у Динамо нет шансов

Андрей Шевченко пришел в гости на популярное ютуб-шоу "20:23".

Я каждый матч вспоминал и вспоминаю часто до сих пор. Мне очень запомнился матч, когда мы играли в Турции, и еще один матч был, когда мы сыграли с греками по-моему 1:1 в Киеве. В конце мая мы играли в Греции, не было сил, греки просто уничтожали момент за моментом. Мы отбиваемся, шансов впереди практически нет. И покойный Андрей Гусин просто идет вперед, все защитники стоят со мной, он так посмотрел, направо, налево, и спрашивает: "Что, можно бить?" Да, пожалуйста, бей, он ударил и забил, класс”.

“О чем было бы классно снять кино? Такая триллер-история, продолжавшаяся практически два года, об этом же как раз сняли фильм, о чемпионате мира-2006, он на "Нетфликсе". Я уже сказал о команде, которая у нас была, команде с характером, которая верила в себя, даже не играя в лучший футбол. Мы добились результата, получили путевку и прошли первыми на Мундиаль. Была очень тяжелая группа, она была ровная. Дания, Турция, Греция. У греков тогда была очень хорошая мощная команда, действующие чемпионы Европы.

Также экс-форвард вспомнил момент, который рассказывал журналистам чаще всего.

"Начало моей карьеры, матч против "Барселоны", 4:0. Очень яркая страница в истории "Динамо" и в моей карьере, в карьере каждого футболиста, кто играл в том матче, потому что до нашей игры ни одна команда не выигрывала на "Камп Ноу" со счетом 4:0. Вторая такая команда, это была "Бавария" спустя 20 лет. Главное, что мы обыграли тогда "Барселону" 3:0 в Киеве, и когда мы ехали играть в Каталонию, все журналисты, все эксперты, газеты, писали, что у "Динамо" нет шансов. Я не знаю, почему у меня такая вера была, что мы выигрываем этот матч.

Когда я со своими друзьями общался, мне все говорили: "Это нереально". Я говорю: "Увидите, мы выиграем даже с большим счетом". Мы приехали на стадион, была очень классная погода, тепло, 20 градусов, мы провели классную разминку, и такие ощущения были: "Да, это наш день, мы можем сыграть классно". "Камп Ноу" – это один из самых выдающихся стадионов, суператмосфера, очень приятно после матча были слышны аплодисменты почитавших команду фанатов "Барселоны", уважавших за тот футбол, который мы показали, очень много было аплодисментов за нашу игру.

Всегда ходила байка, мол, Валерий Васильевич Лобановский именно перед матчем с "Барселоной" сказал в раздевалке, спросил: "Вы знаете, что самое главное в танке? В танке самое главное не бздеть". Это не в Барселоне было, это когда мы с "Арсеналом" играли, тогда он намекнул нам на эту фразу”, – отметил бывший спортсмен.