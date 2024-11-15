Шевченко - о гольфе: Когда я впервые попробовал, то понял, что это мое

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал о своем увлечении игрой в гольф.

"Товарищ мой, он говорит, давай, поехали, попробуешь. Я говорю: "Смотри, у меня нет таланта на это". Он отвечает: "Ну, поехали, попробуешь". Даже времени не было. Потому что я знал, что в гольф надо по 3-4 часа тренироваться.

Я никогда не думал, что я могу играть. Чисто психологически дать столько времени на игру. А когда я впервые попробовал, то понял, что это мое.

Я с детства играл в футбол и я еще играл в хоккей, поэтому я играл клюшкой слева, и когда начал играть в гольф, я так и остался слева. Как говорят англичане, это редкость, потому что играют больше с правой стороны", - рассказал Шевченко в эфире YouTube-программы "Шоу 20:23".