Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
Обновленная статистика
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1520 российских оккупантов, 11 танков, 21 бронемашину и 20 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 717590 (+1520)
- танков - 9330 (+11)
- боевых бронированных машин - 18968 (+21)
- артиллерийских систем - 20492 (+20)
- РСЗВ - 1252 (+0)
- средства ПВО - 999 (+2)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34)
- крылатые ракеты - 2641 (+1)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77)
- специальная техника - 3645 (+16)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первый в ХХІ веке. Ла Лига опубликовала комикс про Лунина. ФОТО
- "Возникли проблемы". Сборная Брунея привезла на матч с Россией игроков молодежки
- Тренер Полесья выдвинул претензии Днепру-1
- Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн