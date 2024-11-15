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Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

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Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

Генштаб

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1520 российских оккупантов, 11 танков, 21 бронемашину и 20 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 717590 (+1520)
  • танков - 9330 (+11)
  • боевых бронированных машин - 18968 (+21)
  • артиллерийских систем - 20492 (+20)
  • РСЗВ - 1252 (+0)
  • средства ПВО - 999 (+2)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18886 (+34)
  • крылатые ракеты - 2641 (+1)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29167 (+77)
  • специальная техника - 3645 (+16)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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