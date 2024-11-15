Шевченко – о содействии в восстановлении черниговского лицея: Собрали тогда 1 700 000 долларов

Андрей Шевченко пришел в гости на популярное ютуб-шоу "20:23".

"Момент, когда я чувствовал, что делаю важное дело? Однозначно, это Game for Ukraine 2023, мы сделали это с United24. Было важно собрать средства, собрать средства в частности для лицея, который разбомбили. Мы с Александром Зинченко приехали в этот лицей в Черниговской области, пообщались с детьми, пообщались с руководителями, посмотрели, что было разбомблено Россией. Туда прилетела ракета. Нам утвердили стадион "Челси", что можно там проводить поединок и у нас было буквально несколько месяцев для того, чтобы организовать этот матч. Сразу начали звонить-писать звездам, бывшим футболистам и тем, кто сейчас играет”.

"Мы собрали более 40 звезд, они все приехали поддержать Украину. Я думаю, что бродкаст был на более чем в 110 странах мира, пришел практически полный стадион, была бешеная медийная поддержка Украины и главное, что наш президент Владимир Зеленский сделал очень классную речь, это увидел весь мир, поэтому мы собрали тогда 1 700 000 долларов для лицея. Очень важный медийный сигнал для мира, что спорт с Украиной, что звезды с Украиной, что все поддерживают Украину”.

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“Ехали в машине и сразу начали писать. Пике, Зеедорфу. Зинченко сразу написал своим друзьям из "Арсенала", я начал писать друзьям из "Милана": Дида, Сержиньо, и все оно быстро завертелось так, собрали команду. Арсен Венгер приехал в качестве главного тренера. Такой матч обычно собирается за шесть-восемь месяцев, за два месяца – это нереально. Ну, да, сейчас мы понимаем, что реально (улыбается). Я думаю, что мы быстро учимся, мы понимаем, что очень сильная черта всех нас – мы никогда не сдаемся и в любую секунду мы можем поменять наши планы, поменять все, переработать и двигаться вперед", – заявил глава УАФ.

Полный выпуск доступен на канале Жени Яновича.