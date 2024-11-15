Удары X-59 по Одещине и запуск почти 30 дронов. Результаты работы ПВО

В ночь на 15 ноября 2024 года противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной КАР Х-59/69 и 25-ти "шахедов". Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, есть погибшая женщина. Пострадавшим оказывается помощь.