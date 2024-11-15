Удары X-59 по Одещине и запуск почти 30 дронов. Результаты работы ПВО
Печальные последствия в областном центре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 15 ноября 2024 года противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной КАР Х-59/69 и 25-ти "шахедов". Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.
В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, есть погибшая женщина. Пострадавшим оказывается помощь.
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