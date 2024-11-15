  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Удары X-59 по Одещине и запуск почти 30 дронов. Результаты работы ПВО
В тренде

Удары X-59 по Одещине и запуск почти 30 дронов. Результаты работы ПВО

Общие новости

Печальные последствия в областном центре

Удары X-59 по Одещине и запуск почти 30 дронов. Результаты работы ПВО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 15 ноября 2024 года противник нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной КАР Х-59/69 и 25-ти "шахедов". Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан, есть погибшая женщина. Пострадавшим оказывается помощь.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Более полторы тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
yellow-arrow
Шевченко - о гольфе: Когда я впервые попробовал, то понял, что это мое
yellow-arrow
Шевченко – о содействии в восстановлении черниговского лицея: Собрали тогда 1 700 000 долларов
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости