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Трамп - о войне России против Украины: Это должно прекратиться

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"Мы с этим разберемся" (с)

Трамп - о войне России против Украины: Это должно прекратиться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне. Об этом пишет CNN.

"Мы будем очень усердно работать с Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны прекратить.

Неважно, солдаты это или люди, которые сидят в городах, мы с этим разберемся", - сказал он в четверг на мероприятии во Флориде.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что верит в то, что Дональд Трамп желает как можно быстрее закончить войну. В то же время он считает, что такие шаги обернутся большими потерями для Украины.

15 ноября стало известно, что Минобороны США пообещало быстро работать над выполнением обязательств президента Байдена по увеличению поддержки Украины.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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