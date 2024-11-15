Трамп - о войне России против Украины: Это должно прекратиться

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне. Об этом пишет CNN.

"Мы будем очень усердно работать с Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны прекратить. Неважно, солдаты это или люди, которые сидят в городах, мы с этим разберемся", - сказал он в четверг на мероприятии во Флориде.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что верит в то, что Дональд Трамп желает как можно быстрее закончить войну. В то же время он считает, что такие шаги обернутся большими потерями для Украины.

15 ноября стало известно, что Минобороны США пообещало быстро работать над выполнением обязательств президента Байдена по увеличению поддержки Украины.