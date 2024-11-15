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Зеленский прокомментировал очередную атаку России

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Зеленский прокомментировал очередную атаку России

Zelenskiy Official

Новина українською

Украина защищается от российских нападений и постоянно нуждается в действенной защите от этого террора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Россия не прекращает обстрелы Украины, террор наших регионов, мирных городов и общин. За минувшие сутки оккупанты били артиллерией, дронами и КАБами по Донецкой области, где удар дрона унес одну жизнь, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Херсонской, Сумской, Черниговской областях.

Вчера вечером был комбинированный массированный удар по Одессе. Ракеты и дроны. Повреждены жилые дома, тепломагистраль, учебное заведение, церковь. Было попадание и по территории порта. К сожалению, один человек погиб из-за этого террора. Еще десять человек пострадали, среди которых двое детей. Помогаем всем, кто в этом нуждается. Спасибо каждому и каждой, кто приобщается к спасению наших людей и ликвидации последствий.

Мы защищаемся от таких российских нападений постоянно и постоянно нуждаемся в действенной защите от этого террора. Мы постоянно повторяем, что Украине нужны средства ПВО, возможность уничтожать инструменты террора на вражеской территории, оборонные пакеты, санкционное давление на Россию", - написал глава государства в Telegram.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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