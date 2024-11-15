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Срна - о предстоящем саммите G20: Надеемся, что мировые лидеры найдут способ принести мир в Украину

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Срна - о предстоящем саммите G20: Надеемся, что мировые лидеры найдут способ принести мир в Украину

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал о бразильских легионерах в донецком клубе и поделился ожиданиями от саммита "Большой двадцатки", который состоится 18-19 сентября в Рио-де-Жанейро.

"Я с огромным уважением отношусь к игрокам, которые пришли к нам, несмотря на войну в последние годы. Они не знали войны до сих пор. Они проявили смелость и доказали, что мы по-прежнему великий клуб.

Саммит в Бразилии – это возможность для самых влиятельных стран мира обсудить различные темы, и вторжение в Украину, безусловно, одна из них. Мы надеемся, что мировые лидеры найдут способ наконец принести мир в Украину. Смертей было уже очень много за более чем два с половиной года, и эта встреча может иметь решающее значение для поиска решения", – цитирует Срну Globo Esporte.

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Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Александр Бураков
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