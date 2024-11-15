Коноплянка объяснил, почему в совместном агентстве с Зозулей планируется не более 100 игроков
Евгений Коноплянка объяснил специфику агентства Talanted Birds
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал об основанном с Романом Зозулей футбольном агентстве Talanted Birds.
"Мы созвонились с Ромой и спросили друг друга: "Ну что? Мы готовы? Я говорю: "Готовы. Я хочу, голоден до этого". Тем более у нас в карьере было много-много запомнившихся моментов и ошибок. Мы понимали, что многие таланты пропадают из-за того, что нет поддержки и правильных слов.
У агентства есть не только Рома и я. Есть также скаут, два помощника, смотрящих матчи. После матчей мы просматриваем видеонарезки. Хочется, чтобы хватало времени на всех, а не так, чтобы у нас было 200 ребят, на которых не будет времени.
Пусть будет всего 100, но я буду знать, что за всеми успеваю следить, смотреть каждую игру, помогать прогрессировать", – сказал Коноплянка.
Ранее Коноплянка рассказал о том, как известный футбольный агент Вадим Шаблий отреагировал на то, что он основал компанию-конкурентку.
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