Сын экс-игрока Динамо перешел в клуб из чемпионата Сербии
Возможно, когда-то присоединится и к украинской команде
Ибрахим Юссуф, сын бывшего защитника "Динамо" и сборной Нигерии Айилы Юссуфа, перешел в сербские "Раднички".
Ранее 21-летний нападающий выступал за представителей Армении - "Ван" и "Ноа".
"Раднички" занимают 6-е место в чемпионате Сербии, набрав 24 очка за 14 туров.
Напомним, Юссуф защищал цвета "Динамо" с 2003 по 2013 год. За это время Айила провел 94 матча, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.
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