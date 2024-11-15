Сын экс-игрока Динамо перешел в клуб из чемпионата Сербии

Ибрахим Юссуф, сын бывшего защитника "Динамо" и сборной Нигерии Айилы Юссуфа, перешел в сербские "Раднички".

Ранее 21-летний нападающий выступал за представителей Армении - "Ван" и "Ноа".

"Раднички" занимают 6-е место в чемпионате Сербии, набрав 24 очка за 14 туров.

Напомним, Юссуф защищал цвета "Динамо" с 2003 по 2013 год. За это время Айила провел 94 матча, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.